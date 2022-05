La Multimed chiude con una vittoria

Vittoria al quinto set per la compagine maschile del Multimed Volley Vercelli che ieri, nell’ultima gara stagionale, si è congedata nel migliore dei modi dal pubblico amico, superando il team del Villanova Mondovì (3 a 2). “E’ stata una bella gara – il commento a fine match dell’head coach bicciolano Cristiano Giribuola – giocata a viso aperto da entrambe le formazioni che ha sicuramente divertito il numeroso pubblico presente in palestra. Ed i ragazzi, nonostante le due ore e quaranta di gioco, hanno dato tutto per fare l’ultimo regalo ai nostri tifosi. Una cavalcata importante, iniziata a Settembre e che nonostante i vari ostacoli incontrati, è andata oltre alle più rosee aspettative. Sia io ed il mio staff che la società siamo veramente soddisfatti del percorso intrapreso, anche se siamo all’inizio ed il margine di crescita è ancora elevato. Ora – conclude – una settimana di stacco e poi si inizierà a programmare la prossima stagione”. Avvio di match equilibrato ma verso fine set i cuneesi conquistano un break e si aggiudicano la frazione (25 a 19). Non tarda però ad arrivare la reazione dei vercellesi che pareggiano subito i conti (25 a 23). Nel terzo, sono però ancora gli ospiti che ritornano avanti (25 a 21). I ragazzi di patron Luigi Giordano, però non si danno per vinti e prima conquistano il quarto set (26 a 24) poi mettono la freccia ed al quinto chiudono la pratica (15 a 12).