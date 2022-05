La Lg Trino retrocede in Promozione

La Lg Trino non va oltre lo 0-0 a Verbania e retrocede in Promozione. Si è giocato oggi pomeriggio il play out salvezza in Eccellenza.

A Verbania ai padroni di casa era sufficiente non perdere entro i supplementari per mantenere la categoria e così è stato. Ai trinesi di Andrea Caricato serviva la vittoria per salvarsi, l’ha anche sfiorata ma non l’ha raggiunta. Il Verbania è rimasto in dieci uomini al 51’ per l’espulsione di Apolloni, i tempi regolamentari si sono chiusi sul nulla di fatto. Ai supplementari occasione d’oro per la Lg Trino che al 6’ del primo tempo supplementare ha un rigore a disposizione, lo calcia Brugnera ma Chioda para. Finirà così con la retrocessione dei trinesi in Promozione.

Nei playoff di Eccellenza il Borgaro ha avuto la meglio per 2-1 sull’Accademia Borgomanero qualificandosi per la fase nazionale degli spareggi dove ora affronterà i veneti del Giorgione.

Tredicesima giornata di ritorno in Promozione: il Bianzè è stato battuto in casa dalla capolista Briga per 4-1, a segno Toffolini, mentre il Santhià recrimina su alcuni rigori non concessi e pareggia 1-1 in casa col Piedimulera, in rete Daniele Pairotto. Play out sempre più lontani per i santhiatesi, ma ancora possibili.

In Prima Categoria si è giocata la tredicesima di ritorno: nell’anticipo il Gattinara ha battuto 4-1 il San Nazzaro Sesia con reti di Nishchyk, Caviglia, El Azhari e Zoccheddu sconfitta a Casale Monferrato per la Virtus Vercelli contro la Junior Pontestura, 2-0; il Cigliano è corsaro e vince 3-0 in casa del Valdilana Biogliese con reti di Pagano, Bruno e Patrono; sconfitta casalinga della Pro Palazzolo, 0-1, contro il Ponderano; vittoria a Candelo contro il Torri Biellesi per la Pro Roasio, 4-0 firmato dalla tripletta di Rimi e il gol di Gallo.

Infine in Terza Categoria si giocava la finale della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta provinciale. Di fronte nuovamenteCrescentinese e Academy Pro Vercelli e questa volta l’ha spuntata l’Academy di Cristiano Ferrante che si è imposta per 3-1 con doppietta di Ciocca e rete di Palumbo, per la Crescentinese Canuto. Ora l’Academy Pro Vercelli accede alla fase regionale dove trova Virtus Ciriè e Valdigne Mont Blanc.