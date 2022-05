I Rices battono Ivrea al PalaPiacco

I Rices si impongono sull'Ivrea 63-61 e si aggiudicano gara 1 dello spareggio salvezza (in pratica inutile in quanto entrambe le squadre hanno mantenuto la categoria). I bicciolani schierano l'Under 19 a cui si aggregano Morello e Sabatino. La partita è stata a lungo condotta dai Rices che tuttavia hanno lentamente perso il vantaggio accumulato nel 1^ quarto (20-11). Anzi nel 4^ tempino gli eporediesi passano in vantaggio (51-55), Vercelli recupera immediatamente e si impone nella volata finale. Gara 2 è in programma il 24 maggio ad Ivrea.