Subbuteo: a Vercelli le qualificazioni regionali

Si sono svolti a Vercelli nel weekend del 14 e 15 maggio le qualificazioni regionali di Subbuteo per i residenti in Piemonte e Valle d'Aosta della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT), organizzate da A.P.S Subbuteo Club Silvio Piola, associazione attiva sul territorio di Vercelli e Novara.

La manifestazione si è tenuta, grazie al patrocinio del Comune di Vercelli e all'aiuto dell'assessore Domenico Sabatino, al nuovo PalaPiacco di via Donizetti, appena ristrutturato.

Sabato 14 per la disciplina Subbuteo Tradizionale si sono sfidati un manipolo contenuto di atleti.

Dopo una prima parte a gironi e una seconda ad eliminazione diretta, si qualificano per i nazionali individuali del 25 e 26 giugno a Reggio Emilia, rispettivamente primo e secondo, Marco Perazzo di Torino e Pierluigi Bianco di Moncalvo (AT)

il torneo si è svolto in un clima di assoluta tranquillità e amicizia.

Domenica le cose si sono fatte più consistenti per la disciplina Calcio Tavolo con 18 atleti per il torneo principale e 5 Juniores in un torneo dedicato.

Nonostante l'affluenza, il torneo è stato comunque molto scorrevole, in orario e di assoluto fairplay.



Si qualificano per i nazionali individuali di Calcio Tavolo del 25 e 26 Giugno a Reggio Emilia per la categoria OPEN:



1° Filippo Mussino di ASD Torino2009

2° Alex Incorvaia di ASD SUBBUTEO CASALE



Per la categoria VETERAN:

1° Artuto Azzaro di ASD Aosta Warriors

2° Rosartio Ifrigerio di ASD Messina Table Soccer



Per la categoria CADETTI:

1° Dario Di Muri di ASD Aosta Warriors

2° Maurizio Borgna di ASD Torino2009



Per la categoria JUNIORES tutti qualificati per i nazionali, si posizonano:



1° Lorenzo Fricano di ASD SUBBUTEO CASALE

2° Leonardo Marazzato di APS Subbuteo Club SILVIO PIOLA

3° Alessandro Erbi di APS Subbuteo Club SILVIO PIOLA



Le premiazioni Juniores sono state onorate dalla presenza della Dott.ssa Paola Piola, figlia dell'illustre giocatore vercellese ed intramontabile mito, Silvio Piola.