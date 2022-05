S2M, due sconfitte per Under 16 e Under 12

Doppia sconfitta in casa S2M per la compagini giovanili. Nulla da fare per le U12 “Unipolglass” allenate da Laura Agostinoni, che sono state superate in trasferta dalla capolista Team Volley Valsesia (3 a 0). “Poco abbiamo potuto contro una squadra forte e strutturata - fanno sapere i dirigenti bicciolani - anche se sono stati fatti notevoli passi avanti soprattutto nel fondamentale della battuta”. A referto: Alfieri, Avilia, Tomeo, Cerruto, Morabito, Molinaroli e Hequimi.

Escono sconfitte dalla trasferta di Romagnano Sesia, avversario il Pavic, anche le ragazze dell’Under 16 “Azeta Disinfestazioni” che nel quarto turno di Coppa Primavera, subiscono il primo stop (3 a 0). “Le novaresi – fanno sapere alla corte di patron Roberto Borrini – hanno avuto una superiorità fisica e tecnica e sono decisamente più avanti nel percorso formativo. Rimane il rammarico di aver giocato due set alla pari con le avversarie e di non essere riusciti a fare qualcosa in più”.