Pro, questione campo: arriva la svolta

E alla fine è arrivata la svolta. Dopo mesi di stand-by, rinvii e attese c'è l'ufficialità: il Comune ha messo a disposizione 200.000 euro alla Pro Vercelli per il rifacimento del campo sintetico dello stadio Silvio Piola. La notizia è arrivata nella serata di ieri, giovedì 19 maggio, al termine del Consiglio comunale: la somma è stata inserita in una variazione di bilancio di 4 milioni di euro complessivi.

I lavori non erano più rinviabili come affermato anche dall'assessore al Bilancio Luigi Michelini: "Il fondo è troppo datato e dovrebbe essere rifatto. Anche se in concessione alla Pro Vercelli il Piola è un bene comunale". L'omologazione sarebbe scaduta ad agosto e quindi le bianche casacche, verosimilmente, non avrebbero potuto giocare davanti al proprio pubblico fino a quando non ci sarebbe stato un nuovo manto sintetico. Ora si aspetta l'inizio della manutenzione per garantire alla Pro e alla città il nuovo campo per l'inizio della stagione.