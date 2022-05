Più di 130 i baby tennisti iscritti al torneo della Pro Vercelli

Saranno oltre 130 i baby tennisti iscritti al torneo giovanile che il circolo Pro Vercelli ospiterà dal 21 maggio al 5 giugno. Previsti tabelloni sia femminili che maschili nelle categorie Under 10, 12, 14 e 16. Attesi in città i tennisti in erba più promettenti non solo del Piemonte, ma anche delle regioni limitrofe. Riflettori puntati sui padroni di casa della Pro Vercelli, ma anche sui numerosi colleghi tesserati per gli altri club della provincia.

I maestri della Pro Vercelli Nicola Fumarulo e Luca Taverna avranno così l’occasione di supervisionare non solo i propri ragazzi, ma anche i coetanei-rivali.

Nel ruolo di giudice di gara Franco Corbo, coadiuvato da Rossella Giulianati e Maria Giovanna Moccia.

Per il circolo di corso Rigola si tratta del secondo prestigioso appuntamento ravvicinato dopo la recentissima fase di macro area della “Coppa delle Province” che nelle scorse settimane aveva richiamato sui “rossi” tennisti di Milano, Cuneo, Imperia e della selezione Alessandria-Asti.