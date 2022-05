Pautasso vince la tappa Ci.Ti.Elle Golf Cup

Sabato al Gc Cavaglià si è lasciato spazio alla solidarietà con il circuito Ci.Ti.Elle Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie) che prevede 24 tappe nei circoli più belli d’Italia e sostiene la onlus “Casa della Speranza”.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimiliano Trussardi Crema punti 33, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 37, 2° Netto Paolo Protti Cavaglià 33, 3° Netto Paolo Schellino Cavaglià 33. 2a categoria: 1° Netto Luca Maccagno Cavaglià 36, 2° Netto Gianpiero Coppo Biella Betulle 36, 3° Netto Paolo Caselli Courmayeur 35. 3a categoria: 1° Netto Giuseppe Lazzarotto Castellaro 40, 2° Netto Franco Panatero Cavaglià 38, 3° Netto Alessandra De Marchi Crema 38. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglià 30. 1° Seniores Remi Pierre Lagnier Courmayeur 37. Nearest femminile Alessandra De Marchi m. 14,09. Nearest maschile Giovanni Buzzi m. 1,77.



InBarcaTo Golf Trophy a Takahashi

Il weekend al Gc Cavaglià si è concluso domenica con l’InBarcaTo Golf Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via un’ottantina di partecipanti.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià 34, 1° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 44, 2° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 39. 2a categoria: 1° Netto Giulio Piacco Cavaglià 41, 2° Netto Andrea Dragone Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Andrea Naborrini Cavaglià 45, 2° Netto Elena Rossi Cavaglià 42. 1° Ladies Sandra Ravani Cavaglià 40. 1° Seniores Angelo Gatti Cavaglià 41.



Domenica ACI Golf al Gc Cavaglià

Da questo weekend al Gc Cavaglià si entrerà in una delle fasi più interessanti del calendario stagionale.

Domenica farà tappa il 31° Campionato Italiano ACI Golf (18 buche 2 categorie, 1a medal, 2a Stableford - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€), il circuito nazionale che ha in calendario 39 prove che coinvolgono altrettanti Automobile Club e i più prestigiosi club di tutta Italia. In palio per i migliori di ogni tappa la finale diretta che si svolgerà in Costa Smeralda, dal 3 al 7 ottobre, ospiti del Golf Club Pevero a Cala di Volpe. I premi saranno riservati ai soci ACI e prima dell'inizio della manifestazione sarà possibile tesserarsi con quote scontate. A fine gara seguirà rinfresco con pasta.

Sabato ritorna per il secondo anno il Vivai Pozzo Spring Trophy (gara a coppie 4pm, 18 buche, Stableford - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 60€) sponsorizzata da un'azienda del territorio che è divenuta negli anni un punto di riferimento per le splendide coltivazioni di Rose (tra cui le caratteristiche rose inglesi David Austin) ed Ortensie. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] .