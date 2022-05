Giovanili: in tante retrocedono nei Provinciali

Ultime settimane di partite per i campionati regionali e provinciali tra playoff e playout. Tante le retrocessioni vercellesi nei provinciali.

I regionali

Nell’Under 19: Lg Trino-Borgovercelli 2-2, Crescentinese-Vallorco 3-3, Vda Charvensod-Alicese Orizzonti 0-1. Le classifiche finali. Girone A: Accademia Borgomanero 61 punti, Biellese 57, Bulè Bellinzago 45, Arona 43, Città di Baveno, Briga e Città di Cossato 42, Oleggio 41, Verbania 39, Lg Trino e Borgovercelli 28, Juventus Domo 17, Sanmartinese 13, Cameri 4. Girone B: Volpiano 64 punti, Ivrea 57, Quincinetto Tavagnasco 56, Gassino San Raffaele e Alicese Orizzonti 51, Pro Eureka 45, Rivarolese 42, Vda Charvensod 38, Settimo 27, Aygreville e Ivrea Banchette 24, Cnh Industrial 20, Crescentinese 11, Vallorco 9. I verdetti. Nel girone A primo posto all’Accademia Borgomanero, Biellese ai play off, retrocesse Cameri, Sanmartinese, Juventus Domo, Borgovercelli e Lg Trino, ai play out Oleggio-Verbania.. Nel girone B primo posto al Volpiano, Ivrea ai play off, retrocesse Aygreville, Ivrea Banchette, Settimo, Cnh Industrial, Crescentinese e Vallorco.

Nell’Under 18 il Gattinara ai quarti di finale è stato sconfitto dal Collegno Paradiso per 1-0.

Nell’Under 17: primo posto alla Sparta Novara, ai play off il città di Cossato, retrocesse Lg Trino, Alicese Orizzonti e Crescentinese, Juventus Domo, raggiunte dal Borgovercelli che nei playout è stato battuto in casa dall’Arona che ora sfiderà il Verbania.

Nell’Under 16: Borgosesia-Crescentinese 2-3, Borgovercelli-Città di Baveno 1-2. La classifica finale: Accademia Borgomanero 65 punti, Biellese 54, Juventus Domo 49, Arona e Ivrea 45, Città di Baveno 43, Sparta Novara 42, Rg Ticino 38, Crescentinese 36, Città di Cossato 34, Borgosesia 30, Verbania 24, Borgovercelli 12, Ivrea Banchette 0. Primo posto per l’Accademia Borgomanero e Biellese ai play off, retrocesse Ivrea Banchette, Borgovercelli, Verbania, Borgosesia, ai play out Crescentinese-Città di Cossato, la vincente affronterà la Rg Ticino.

Nell’Under 15: primo posto per la Juventus Domo, play off per la Biellese, retrocedono Borgosesia, Sanmartinese, Settimo, Verbania e Borgovercelli, ai play out Gassino San Raffaele-Rg Ticino.

Nell’Under 14: Crescentinese-Cameri 1-2. La classifica finale: Verbania 65 punti, Sparta Novara 61, Città di Baveno 55, Rg Ticino 51, Juventus Domo 50, Accademia Borgomanero 48, Biellese 37, Sanmartinese 33, Casale 32, Borgosesia 29, Città di Cossato 27, Cameri 16, Ivrea Banchette 13, Crescentinese 1. Primo posto per il Verbania e Sparta ai play off, retrocesse Crescentinese, Ivrea Banchette e Cameri, ai play out Sanmartinese-Città di Cossato e Casale-Borgosesia.

I provinciali

Nell’Under 19: Gattinara-Canadà 4-2, Santhià-Bianzè 5-2. Per la tredicesima giornata di ritorno sabato 21 maggio alle 15 Bianzè-Gattinara, Canadà-Gaglianico, Valle Elvo-Santhià (a Occhieppo Inferiore), alle 17,30 Quaronese-Livorno Ferraris. Gattinara già ai regionali, Canadà a una passo dai play off.

Nell’Under 17: ai regionali la Fulgor Ronco Valdengo, ai play off la Sanmartinese.

Nell’Under 16 promosse ai regionali Romagnano e Valle Cervo Andorno.

Nell’Under 15: Alicese Orizzonti-Valle Elvo 3-4, Diavoletti-Lg Trino 6-1, Castigliano-Ponderano 1-0, Gattinara-Futuro Giovani Vilianensis 2-2, Valsessera-Santhià 2-3. Per la tredicesima giornata di ritorno venerdì 20 maggio alle 19 Livorno Ferraris-Gattinara, sabato 21 alle 15 Santhià-Castigliano, domenica 22 alle 10,30 Lg Trino-Alicese Orizzonti. I Diavoletti hanno già vinto e conquistato l’accesso ai regionali, il Santhià è ai playoff.

Nell’Under 14: Gattinara-Ponderano 8-1, Canadà-Diavoletti 2-6, Santhià-Valsessera 0-0. Per la tredicesima giornata di ritorno sabato 21 maggio alle 14,30 Pollone-Gattinara (a Biella), domenica 22 alle 10,30 Fulgor Ronco Valdengo-Canadà, alle 15 Diavoletti-Dufour Varallo (a Caresana), Castigliano-Santhià. I Diavoletti hanno vinto il girone e conquistato i regionali, la Chiavazzese si è assicurata l’accesso ai playoff.