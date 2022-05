L'ex Pro Raoul Mal campione di Romania con il Cluj

Successo per un ex Pro Vercelli. Il centrocampista Raoul Mal si è laureato campione di Romania con il Cluj: decisiva la vittoria per 2-1 domenica 15 maggio in casa contro il Craiova. Mal, arrivato nella società questo inverno, non ha mai esordito con la maglia granata, ma è andato più volte in panchina. Fino a gennaio l'ex bianca casacca classe 2000 aveva giocato nella Pistoiese dove aveva collezionato 15 presenze nel girone B di Serie C.

Mal ha fatto praticamente tutta la trafila nei leoni iniziando a vestire la bianca casacca nella stagione 2006/2007 nella categoria Pulcini B con allenatore Claudio Ferraris. Da lì la sua cavalcata che l'ha visto poi approdare in prima squadra nella stagione 2018-2019 con Vito Grieco in panchina in Serie C. Dopo 38 presenze e un gol in due stagioni con la Pro Vercelli è poi passato nell'estate 2020 alla Pistoiese dove è rimasto fino al gennaio di quest'anno per poi passare al Cluj.