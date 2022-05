Casella in direzione Crotone? Le sue parole

"Non c'è nulla di reale". Così il direttore sportivo della Pro Vercelli Alex Casella liquida le voci che lo accosterebbero al Crotone. Per alcuni siti nazionali, infatti, Casella sarebbe stato il primo indiziato a sostituire Giuseppe Ursino nella società calabrese appena retrocessa in Serie C.

Possibilità che viene però smentita categoricamente dallo stesso direttore sportivo delle bianche casacche.