Tutto facile per le prime della classe

Primo recupero in archivio per il campionato Csi 2021/2022. Vittoria per il Trino ’04, che batte in trasferta il Livorno Ferraris per 2 a 0 con la doppietta di Castagnone. Successo anche per il Borgo d’Ale: 3 a 0 sulla Polisportiva Rivese con i gol di Greppi e due volte Gariglio. Gol e spettacolo tra Crova e Stroppiana, con la vittoria degli ospiti per 3 a 2 grazie alle reti di Brasco e la doppietta di Ciocca. Per i padroni di casa Farabella e Menicozzi. Cinquina per i Celtic in trasferta sul campo del Castigliano: Mosca, Farinelli, Arlone, Peli e Sereno firmano i tre punti. Per i padroni di casa gol di Calcagno. Costanzana Dream Team travolto 9 a 1 dal Villata, che conquista la vittoria con la tripletta di Dell’Olmo, la doppietta di Varelli, i gol di Cagnone, Finocchiaro, Papasergio e un’autorete. 2 a 0 per l’Alice Castello sul campo dei Warriors, battuti grazie alla doppietta di Verzella. Successo di misura per il Mi.Vi.Da Crescentino, che riesce a battere il Club Atletico Varsej grazie al gol di Maida. Infine, unico pareggio di giornata il 2 a 2 tra Rangers e Sangermanese. Per i padroni di casa Petkov e Greco, mentre per gli ospiti Staffieri e Lacchia.

Martedì e mercoledì si torna in campo per il secondo turno di recupero. I Celtic sfidano il Borgo d’Ale per tentare il sorpasso proprio ai danni degli avversari, essendo distanti solo due lunghezze in classifica. Sfida al vertice tra la terza in classifica Alice Castello e la capolista Sporting Santhià, a riposo nell’ultimo weekend. I Rangers proveranno a rosicchiare qualche punto al Mi.Vi.Da. lontano quattro punti e prossimo avversario. Dopo il pareggio nel weekend, la Sangermanese cerca contro il Crova tre punti che possono darle la possibilità di guadagnare qualche posizione in classifica. Il Livorno Ferraris, dopo due pareggi e una sconfitta, vuole tornare a vincere, affrontando in trasferta la Polisportiva Rivese. Altra sfida di altra classifica, quella tra Villata e Club Atletico Varsej, con gli ospiti scivolati nelle ultime giornate al sesto posto. Dopo la cinquina subita venerdì, il Castigliano prova a rifarsi sul campo dello Stroppiana, vincitore nell’ultima giornata. Chiude il programma, la sfida tra Trino’04 e gli Warriors entrambi a 37 punti in classifica.