Santhià demolisce la Multimed, prima della finale c'è Cuneo

Senza storia la gara di playoff per la qualificazione alla finale per il salto di categoria in serie B giocata domenica a Santhià, ancora una volta (la quinta in questa stagione) la Pallavolo Santhià ha avuto ragione del Volley Vercelli con il punteggio 3-0 con parziali di 25-19, 25-16, 25-16. Per il Volley Vercelli, che deve ancora giocare una gara, la corsa alla qualificazione termina ad una giornata dal termine del girone. Ininfluente la partita del prossimo turno tra i vercellesi e Villanova Mondovì, entrambe le formazioni sono ormai tagliate fuori, mentre diventa fondamentale la prossima gara della Pallavolo Santhià e la squadra della Bam Mercatò Cuneo, (si gioca lunedì 23 alla comunale di Santhià con fischio d'inizio alle ore 21.00),chi vince approderà in finale per la promozione in serie B contro la vincente tra Novara ed Alba.