Medaglia d'argento per Marzia Cena ai Giochi del Mediterraneo

Arriva una medaglia d’argento per la Pro Vercelli Scherma nell’ultima giornata dei Campionati del Mediterraneo che si sono chiusi ieri, 15 maggio, ad Al Salt, in Giordania. A conquistarla è Marzia Cena, seconda nella prova a squadre mista femminile.

L’atleta della Pro Vercelli, inclusa come spadista nella squadra Italia-2 con le compagne Eleonora Candeago (fioretto) e Benedetta Fusetti (sciabola), è stata protagonista della prova che ha visto il suo team arrendersi solo nel derby in finale contro Italia- 1 (Aurora Grandis fioretto, Giada Incorvaia spada, Michela Landi sciabola), col punteggio di 30-26. Precedentemente, le azzurre avevano superato Giordania-1 ai quarti e Spagna in semifinale