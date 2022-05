Anche gli Under 17 volano ai quarti di finale

Una vittoria e una sconfitta, il bilancio delle giovanili della Pro Vercelli. Dopo i Giovanissimi Under 15, anche gli Allievi Under 17 accedono al secondo turno delle fasi finali. Decisiva la vittoria nel match di ritorno contro il Modena. Dopo la sconfitta per 2 a 1 sotto il diluvio di Modena della settimana scorsa, la squadra di Melchiori vince 4 a 1 in casa e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà il Padova. Sconfitta, invece, per l’Under 19 che perde di misura in casa contro l’Asti.