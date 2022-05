La Crescentinese è promossa in Seconda Categoria

La Crescentinese conquista la Seconda Categoria con un perentorio 5-2 nello spareggio di Trino contro l’Academy Pro Vercelli. Giornata ricca di reti quella odierna.

In Terza Categoria si disputava lo spareggio per accedere alla Seconda e al “Roberto Picco” di Trino si affrontavano Crescentinese e Academy Pro Vercelli: 5-2 il finale con doppietta di Colla e reti di D'Aniello, Canuto e Franzè, in rete Palumbo e Ciocca per l’Academy Pro Vercelli. Domenica prossima, 22 maggio, le due squadre si ritroveranno per la finale della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta.

In Promozione per la dodicesima di ritorno due pareggi per le vercellesi: il Santhià pareggia 1-1 a Omegna, in gol Dosso, il Bianzè fa 0-0 a Novara contro la Sparta.

Dodicesima di ritorno anche in Prima Categoria: la Virtus Vercelli si fa sorprendere in casa dalla Strambinese, 1-3 il finale, in gol Arfuso. La Pro Palazzolo è corsara e vince 2-1 a San Nazzaro Sesia con rete di Veliu e una autorete. Nettissima vittoria casalinga del Cigliano che si impone 5-1 sulla Serravallese con tripletta di Bruno e reti di Damiani e Patrono. Gattinara sconfitto 2-0 a Verrone contro il Ceversama Biella. Infine brutta scoppola casalinga della Pro Roasio battuta 8-1 dalla Junior Pontestura, in gol Rimi.

Tredicesima e ultima giornata di ritorno in Seconda Categoria con le vercellesi già tutte salve: il Lozzolo batte 1-0 l’Armeno con rete di Roberto Sella; il River Sesia si impone 3-2 sul La Cervo con reti di Salto, Bolamperti e Favaglioni, su rigore; il Livorno Ferraris vince 3-0 in trasferta contro l’Aosta 511 con reti di Fumiento, Samuel Fai e Tiso.