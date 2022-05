Tutto pronto per la Xc Camino 2022

E’ in programma domenica 15 maggio la Xc Camino 2022 organizzata dalla Angry Wheels Mtb. Rinviata domenica scorsa dopo il maltempo dei giorni precedenti alla prova, la gara è valida come quarta prova della Xc Piemonte Cup e l’orario di chiusura delle iscrizioni sarà alle 9 per Open, Master, Junior e alle 11 per Esordienti e Allievi. Tre le partenze in programma durante la mattinata: alle 9,30 per le categorie Open, Master e Junior, alle 12 per gli Esordienti, alle 12,30 per la categoria Allievi. Le prime tre gare della Xc Piemonte Cup si sono disputate a Torre Canavese, Masserano e Valmanera. Dopo quella di Camino seguiranno Sant’Anna Roero, Novi Ligure, Ceresole Reale, Molare, Cantavenna, La Cassa e Rossana. La gara della Angry Wheels Mtb ha il patrocinio dei Comuni di Camino e di Trino.