Serie C, Playoff: i sorteggi dei quarti di finale

Un altro scontro con una squadra del girone A per la Juventus U23. I baby bianconeri, che hanno eliminato la Pro Vercelli, e ieri sera, giovedì 12 maggio, hanno avuto la meglio nel doppio confronto con il Renate, se la vedranno nei quarti di finale con il Padova. I biancorossi entrano nel tabellone come testa di serie insieme a Reggiana e Catanzaro, le altre due seconde classificate degli altri due raggruppamenti. L'altra squadra ancora in gioco del girone A è la Feralpisalò che ha superato il Pescara per 2-1 nella partita di ritorno (il match d'andata dell'Adriatico era finito 3-3): la squadra di Vecchi se la vedrà contro la Reggiana del vercellese Guglielmotti. Completano il quadro dei quarti di finale Catanzaro-Monopoli e Entella-Palermo. I pugliesi hanno compiuto una vera e propria impresa nel ritorno del primo turno nazionale ribaltando completamente il Cesena: dopo la sconfitta 1-2 in casa, l'ex squadra allenata da Beppe Scienza ha espugnato il Manuzzi per 3-0. I liguri hanno invece battuto il Foggia di Zeman per 2-1 qualificandosi, dopo il ko per 1-0 dell'andata allo Zaccheria, essendo testa di serie. Soffrendo molto, è passato anche il Palermo che ha strappato il pass pareggiando 1-1 con la Triestina al Barbera (decisiva la vittoria al Nereo Rocco dei rosanero per 2-1).

I match del secondo turno nazionale dei playoff (quarti di finale) si giocheranno su partite di andata e ritorno il 17 e 21 maggio. In caso di parità accederanno alle Final Four le teste di serie (Padova, Reggiana, Catanzaro e Palermo).