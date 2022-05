Rices, obiettivo raggiunto: è salvezza!

I Rices superano l'Oasi L. Vicuna 84-69, replicando il successo ottenuto al PalaPiacco in gara 1 (72-57). Serie conclusa (2-0) e permanenza in C Silver assicurata. Dopo una stagione un po' travagliata la squadra di coach Galdi è riuscita comunque a raggiungere l'obiettivo di mantenere la categoria