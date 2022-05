Oltre 70 giovanissimi partecipanti alla mezzofondo città di Vercelli

Oltre settanta giovanissimi atleti nati tra il 2007 e il 2015 hanno dato vita alla prima edizione della corsa giovanile mezzofondo Città di Vercelli, valida come quinta prova della CorriGiò. La gara è stata organizzata dall’Atletica Vercelli 1978 col supporto del Comune di Vercelli, valida come Campionato provinciale individuale Biella-Vercelli di corsa su strada per le categorie Ragazzi e Cadetti.

Tra le Cadette il titolo provinciale è andato a Linda Perone dell’Atletica Gaglianico ed era in gara per l’Atletica Vercelli 1978 Bianca Morgigno. Tra i Ragazzi titolo provinciale a Martino Miniggio della Stronese, e in gara per il team vercellese Denis Georgien. Tra le Ragazze titolo provinciale per Silvia Perone dell’Atletica Gaglianico, in gara per l’Atletica Vercelli 1978 Costanza Nonne, Vittoria Concina, Elena Coggiola, Giorgia Leon Garcia, Nissrin El Mouden, e per l’Atletica Santhià Sara Busolli e Federica Favro.

In gara anche i più piccoli. Tra gli Esordienti 10 tra i maschi per l’Atletica Vercelli 1978 secondo posto per Hansel Lucchini, in gara con Fabio Necardo, Tommaso Cominetti, Elia Rigolone e Carlo Morgigno, per l’Atletica Santhià Alessandro Ravarino. Tra le femmine secondo posto per Asiya Ajaraam dell’Atletica Vercelli 1978 in gara con Elisa Coggiola, Greta Memaj, Carlotta Oppezzo e Manal Chouari. Tra i maschi degli Esordienti 8 per il team vercellese secondo posto per Alessandro Infantolino e terzo Gabriele Masella, in gara con Davide Piloni, Lorenzo Riva e Nicola Spina. Tra le femmine in gara Nausicaa Lucchini, Florina Adina Bautieri e Carlotta Gastaldi. Infine nella Esordienti 5 in gara per l’Atletica Vercelli 1978 Lorenzo Finotto e Leonardo Sironi.

Il presidente Piero Volpiano afferma: "Il comitato provinciale cercava località e società disponibili per proporre questa gara, noi abbiamo accettato e trovato l’intesa col Comune di Vercelli per il circuito tra corso Salamano e il Billiemme, ringrazio l’assessore Mimmo Sabatino. Per essere stata la prima edizione, organizzata in tempi contenuti, è andata bene, la partecipazione è stata buona. Il prossimo anno sarà in calendario. Un dato curioso è la prima classificata tra le Cadette, Marta Gianninoni, partita con la famiglia da Ferrara, che mi ha detto che, non essendoci questa gara nella sua regione, ne hanno approfittato per correrla e per visitare da turisti la nostra Vercelli".

Da registrare per l’Atletica Vercelli 1978 il terzo posto di Sofia Camoriano alla quarta prova del Gran Prix Città di Novara.