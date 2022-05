L'onestà di Casella: "Dovevamo fare di più, Rizzo sarà oggetto di mercato"

Non si nasconde Alex Casella. Il direttore sportivo della Pro Vercelli, nell’analizzare la stagione conclusasi con l’eliminazione dai playoff contro la Juventus U23 la scorsa settimana, fa uno screening a tutto tondo, dimostrando onestà evidenziando gli errori commessi in un campionato che, oggettivamente, non può lasciare soddisfatti: "Quando si deve esaminare una stagione bisogna essere lucidi e non possiamo non dire che siamo mancati in alcune cose", ammette il diesse. Dalle giovani scoperte, a Matteo Rizzo oggetto di mercato, dal futuro di Lerda alla questione campo: Casella affronta a 360° quello che è stato e quello che sarà il futuro più prossimo delle bianche casacche.

