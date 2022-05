Francesca Dell'Aquila si veste d'azzurro: convocata in Nazionale

Il Boxing Club Pro Vercelli si veste di azzurro. Dopo l'oro al torneo "Mura", Francesca Dell'Aquila è stata convocata per un ritiro con i tecnici della Nazionale la scorsa settimana a Roseto. Ora è arrivata l'attesa e bellissima notizia. "La Dell'Aquila" rappresenterà l'Italia nella categoria 57kg schoolgirl in un dual match che si svolgerà la prossima settimana a Walcz in Polonia. "Per noi è motivo di orgoglio riavere una pugile che vestirà la maglia della Nazionale Italiana di Pugilato - commenta l'allenatore Gianni Caccavo - È già successo pochi anni fa con Valentina Musco che combatté per l'Italia in Ucraina ed ora si ripete". Insieme a lei ci sarà un'altra piemontese, Adele Vallero, del maestro Alessio Furlan della Skull Canavesana.