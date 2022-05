Buoni risultati per l'Equigames al Trofeo Piemonte

Buone prove per gli atleti della EquiGames Horse Club di Castell’Apertole alla terza tappa del Trofeo Piemonte. Nella Gimkana A1 terzo posto per Alessia Formica, Cecilia Ronco e Edoardo Paglia. Nella Gimkana B1 medaglia d’oro per Sofia Tardivo, Giulia Lombardino e Francesca De Martini, decimo posto per Viola Vivolo, Irene Vercelli e Rebecca Frandina. Nella Gimkana B2 secondo posto per Achille Gozzoli, Lorenzo Celoria e Daniele Barbero che si sono classificati terzi nella Jump B2. Nei Pony Games B1 quinto posto per Sofia Tardivo e Giulia Lombardino e nella B2 quinto posto a pari merito per Achille Gozzoli, Lorenzo Celoria e Daniele Barbero.