I Rices fanno loro gara 1: Oasi Vicuna battuto 72-57

Vittoria, con qualche attimo di ansia, per i Rices che battono l'Oasi L. Vicuna 72-57. Buona la prima, ma avversari di tutto rispetto. Partita intensa, equilibrata con i torinesi avanti di un soffio 13-14, nel finale Danna trova la tripla vincente per ribaltare il risultato (10' 16-14). Secondo quarto da incubo con un parziale di 9-0 per gli ospiti e gara improvvisamente in salita (20' 31-34). I nostri riescono a cambiare l'inerzia del match dopo 5 minuti del terzo tempino (39-37) subendo tuttavia un ultimo attacco proprio in chiusura (30' 43-44). Ma nell'ultima frazione grazie alle iniziative di Sabatino (MVP dell'incontro) il successo non sfugge. Gara due è in programma giovedì 12 maggio a Rivalta.