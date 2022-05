L'Alice non approfitta del pari nel big match

Tanti pareggi nell’ultima giornata del campionato Csi 2021/2022, prima dei recuperi dei primi tre turni del girone di ritorno. Un punto a testa per Trino ’04 e Borgo d’Ale, che terminano l’incontro con il risultato di 3 a 3. In gol La Loggia, Castagnone e Vincenzi per i trinesi, mentre per gli ospiti doppietta di Pissardo e rete di Greppi.

Uno a uno nel big match tra Villata e Sporting Santhià, seconda e prima in classifica. A Cagnone risponde Marangoni. Vittoria di misura per i Celtic, che con il gol di Fantinati strappano i tre punti sul campo della Polisportiva Rivese. Una rete di scarto anche per Stroppiana e Rangers nel 3 a 2 finale. Per i padroni di casa gol di Brasco, Mombelli e Ciocca, mentre per gli ospiti Sylla e Beretta. Vittoria netta per il Mi.Vi.Da, che archivia la pratica Costanzana con un rotondo 3 a 0. Dispoto, Corvello e Romano i marcatori. 1 a 1 tra Alice Castello e Livorno Ferraris, con le reti di Ballario e Urru. Stesso risultato tra Sangermanese e Club Atletico Varsej, con i gol di Sibide per la squadra di casa e Fraternali per gli ospiti. Infine, nel posticipo di sabato vittoria importantissima per il Crova, che supera il Castigliano per 3 a 1 e lascia la penultima piazza della classifica. Manuello, Farabella e Menicozzi firmano il successo e i tre punti.

Classifica: Sporting Santhià 72, Villata 60, Alice Castello 59, Club Atletico Varsej 55, Borgo d’Ale 54, Celtic 52, Stroppiana 51, Mi.Vi.Da. 46, Rangers 44, Warriors 37, Trino ’04 34, Sangermanese 34, Livorno Ferraris (-5) 29, Castigliano 27, Crova 23, Polisportiva Rivese 21, Costanzana 1.