Impresa Under 15: pareggio ad Avellino e quarti di finale

Weekend agrodolce per le giovanili della Pro Vercelli, che chiudono con un bottino di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Sconfitta per 2 a 1 per gli Allievi Under 17 a Modena, nell’andata degli ottavi di finale play off. In gol per i ragazzi di mister Melchiori Mantiner.

Finisce il sogno della fase finale per l’Under 16, che perde 5 a 1 sul campo della Pro Sesto e viene eliminata. Per la squadra di Gianluca Mero rete di Angeretti. Impresa dei Giovanissimi Under 15, che sotto di due gol ed inferiorità numerica, strappano il pareggio sul campo dell’Avellino e staccano il pass per i quarti di finale. Il 2 a 2 finale è firmato da Baudo e Grilli. Infine, poker in trasferta sul campo dell’Imperia per la Juniores Under 19 Nazionale. La tripletta di Romano e il gol di Messian regalano i tre punti alla squadra di Chicco Rossi.