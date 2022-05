Mokaor sciupona: Omegna vince 3-1 e Serie C più lontana

Una Mokaor Vercelli sciupona, cede il passo sul proprio terreno al team del Sara Omegna Pallavolo che ieri, nel primo turno dei play-out per giocarsi la permanenza in serie C, si è imposto per 3 a 1.

“Abbiamo gettato via un’altra una gara contro un avversario buono – fanno sapere in casa bicciolana - ma più che mai alla nostra portata. Purtroppo, si è ripetuto il leitmotiv di tutta la regular-season, ossia nei momenti decisivi della gara è mancata la giusta determinazione per mettere la palla a terra e chiudere. Ora dobbiamo recuperare da subito le energie fisiche e mentali in vista della prossima gara contro R.m.i. Mollificio Val Chisone, che rappresenta per noi l’ultima spiaggia”.

Dopo un avvio di match in sostanziale equilibrio sono le ossolane che conquistano un break e si aggiudicano la prima frazione (25 a 21). Non tarda però ad arrivare la reazione delle vercellesi che pareggiano i conti (25 a 21). Nel terzo, si lotta punto a punto, ma alla fine con cinismo sono le ospiti che si portano avanti (25 a 22). Sotto per due a uno, le padrone di casa provano a portare la gara al quinto ma manca la giusta lucidità nel finale e le avversarie chiudono la pratica (27 a 25).