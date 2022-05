Cuneo è troppo forte, la Multimed cede 3-0

Non riesce l’impresa alla Multimed Volley Vercelli che ieri, nel primo turno di play-off, si è dovuta arrendere alla corazzata del Bam Mercatò Cuneo (3 a 0). “Sapevamo che sarebbe stata una gara molto complicata – il commento dell’head coach vercellese Cristiano Giribuola – sia perché affrontavamo un avversario molto forte che se la giocherà fino alla fine per salire in B2, sia perché noi eravamo contati. Oltre ai due liberi, che non sono venuti nemmeno in panchina, nel secondo set abbiamo perso per infortunio una banda e questo non ha sicuramente agevolato le cose. Nonostante questo, siamo contenti della nostra buona prestazione soprattutto del primo e del terzo set, dove ce la siamo giocata alla pari. Ed in ottica del percorso di crescita che stiamo affrontando, gare di questo tipo danno molto. Ora pensiamo alle prossime due sfide, sempre con il sorriso sulle labbra e con la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere”.

Avvio di match equilibrato ma alla fine hanno la meglio i padroni di casa (25 a 20). Avanti per uno a zero, nel secondo, sono i locali a tenere in mano il pallino del gioco ed a bissare (25 a 15). Nel terzo le due squadre se la giocano a viso aperto fino alla fine quando con cinismo i cuneesi sferrano il colpo del ko (25 a 21).