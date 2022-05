Academy-Crescentinese: sarà lo spareggio a decidere chi salirà in Seconda

Sarà Verbania-Lg Trino la sfida salvezza ai play out in Eccellenza, mentre in Terza Categoria siva allo spareggio per salire in Seconda Categoria che metterà di fronte Crescentinese e Academy Pro Vercelli, finaliste pure della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta provinciale.

In Eccellenza si giocava l’ultima giornata e la Lg Trino è stata sconfitta in casa per 3-4 dall’Alicese Orizzonti: ospiti a segno con Fiorino e due volte Fiorenza, accorciano i trinesi con Laneve, ancora gli ospiti a segno con Bravo, nel finale per i trinesi in gol Birolo e Bernaudo. La Lg Trino affronterà nei play out il Verbania in trasferta, con obbligo di vittoria. Salvo il Città di Baveno che ha otto punti di vantaggio sulla Fulgor Ronco Valdengo che così retrocede direttamente con Borgovercelli e Dufour Varallo che oggi si sono affrontate per l’1-1 finale, rete di Biano per i borghini.

Undicesima di ritorno in Promozione: bella prova del Santhià che però deve cedere in casa col Città di Cossato, 1-3, in gol Zarmanian. Vittoria casalinga del Bianzè per 3-1 sul Vigliano con doppietta di Geminardi e rete di Urena.

In Prima Categoria per l’undicesima di ritorno sabato sera la Virtus Vercelli ha espugnato Gattinara per 3-2 con reti di Napolitano, Bellinghieri e Panipucci, in gol Iaria e Caviglia, su rigore, per i padroni di casa. Oggi la Pro Roasio è stata battuta 1-0 sul campo della Strambinese, la Pro Palazzolo ha perso 5-0 in casa col Ceversama, il Cigliano ha vinto 1-0 in casa della Valle Cervo Andorno, in gol Germano.

Dodicesima di ritorno in Seconda Categoria: il Lozzolo è stato sconfitto 3-2 aRomagnano, in gol Zanetta e Roberto Sella; il River Sesia ha perso 3-0 a Gaglianico; il Livorno Ferraris ha pareggiato in casa 3-3 col Valdigne Mont Blanc, in rete Fumiento, Cardinale e Lavazza.

Terza Categoria all’ultima giornata ma senza fine: si andrà infatti allo spareggio tra Academy Pro Vercelli e Crescentinese che hanno chiuso appaiate in vetta al girone. L’Academy Pro Vercelli ha battuto 3-0 il Lenta 2011 in trasferta con reti di Rescinito, Ciocca e Samuel Romano, mentre la Crescentinese ha vinto in casa 4-1 sulla Fusion Tronzano Polisport con le doppiette di Esposito e Canuto, per gli ospiti La Martina. Vittoria del Canadà per 3-1 in casa con la Cossatese con due gol di Luca Fontanazza, uno su rigore, e di Dauti, su rigore; il Canadà mercoledì nel recupero aveva sconfitto il Villanova per 4-2 con doppietta di Luca Fontanazza e reti di Kaloshi e Soncini. La Tricerrese Andrea Bodo chiude con 1-1 casalingo contro l’Accademia Soccer Biella, in gol Bersano. Il Palestro termina battendo 5-2 il Villanova con tripletta di Seletto e reti di Alpha e Bazzano.