La Stamperia Alicese premiata in Comune dal sindaco Ariotti

Premiata in sala consiliare la squadra della Pallavolo Santhià Stamperia Alicese. Il sindaco Angela Ariotti, l'assessore allo sport Mattia Beccaro e il consigliere Massimo Carando hanno voluto incontrare gli atleti e la dirigenza: la squadra si è aggiudicata la Coppa Piemonte battendo 3 a 1 in finale il Multimed Volley Vercelli. Il sindaco ha consegnato al capitano una targa che recita: " Alla Pallavolo Santhià che ha trasmesso l’amore per questo sport e la convinzione che volontà, sacrificio e determinazione conducono al successo. Vincitrice della terza Coppa Piemonte, edizione 2021/2022. Tutti insieme diciamo GRAZIE ". La mattinata è stata anche l'occasione per suggellare il passaggio di consegne tra lo storico presidente della squadra Claudio Falabrino ed il nuovo presidente Enrico Salto. L'amministrazione comunale ha voluto sottolineare l'importanza del vincere valorizzando gli atleti santhiatesi vanto per la città e l'importanza di avere alle spalle una dirigenza ed un team attenti e presenti. Il coach Davide Fossale ha ringraziato tutto il gruppo, ragazzi molto uniti per tutta la stagione e la società che ha saputo fornire una rosa di giocatori ampia e molto valida. Questi i nomi dei giocatori della Pallavolo Santhià Stamperia Alicese: Alberto Bellotto, Davide Bor, Davide Cocchia, Luca Cravera, Alessandro Delodi, Giorgio Fenoglietto, Gabriele Pagliasso, Samuele Gianmaria Papa, Andrea Pissinis, Marco Pittalunga, Leonardo Romanello, Giacomo Romanello, Martino Salussolia, Alessandro Succio.