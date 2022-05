Quazzola secondo agli Italiani sui 10.000 metri

Secondo posto assoluto per il valsesiano Italo Quazzola ai campionati Italiani individuali sui 10.000 metri in pista a Brescia. Il portacolori dell’Atletica Casone Noceto è stato protagonista di una grandissima gara che ha chiuso col tempo di 28 minuti 42 secondi e 35 centesimi, che gli è valso il secondo posto finale nella prestigiosa gara degli Italiani su questa distanza.

In gara c’era anche il compagno di squadra Francesco Carrera, borgosesiano, che ha chiuso in 29 minuti 31 secondi 40 centesimi. A Modena nel martello si è imposto Lorenzo Puliserti (La Fratellanza 1874) che ha vinto con la misura di 58,09 metri. A Casale Monferrato secondo posto per Edoardo Momo dell’Atletica Santhià alla “Io corro per Pica”. In gara a Cafasse i trinesi Marzio Molinari e Miria Villabruna e il santhiatese Luca Roncon.