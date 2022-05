Kick Boxing e difesa personale alle scuole medie durante l’ora di educazione fisica. E’ partito nel mese di aprile e proseguirà anche a maggio un nuovo progetto che porta la Kick Boxing e la difesa personale nelle scuole durante le ore di educazione fisica del professore Massimo Nardiello con l'istruttore Rachid Rida diplomato presso la World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) federazione riconosciuta dal CONI e insegnante presso la palestra Sport e Salute, per far conoscere queste discipline ai ragazzi. Le lezioni, grazie alla disponibilità del preside dell’Istituto Giuseppe Nunzio che ha concesso la realizzazione di questo progetto, stanno riscontrando successo con l'interesse avanzato dagli studenti