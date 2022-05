J&G La Scuderia protagonista Trofeo 4 Regioni e agli Italiani individuali

Trofeo 4 Regioni e Campionati Italiani individuali sono stati i due recenti impegni per la J&G La Scuderia di Cavaglià.

Ha giocato in casa a Cavaglià la J&G La Scuderia con la seconda tappa del Trofeo 4 Regioni. Gli atleti di coach Trinelli hanno portato a casa i seguenti risultati nelle categorie club: in A1 argento per Mattia Riva, in A2 argento per Vittoria Boggio, in B1 settimo posto per Lidia Turino e in B2 sesto per Carlotta Brendolan e Sofia Thedy. Nella Performance bronzo per Viola Vittoria Fassone, nella B12 argento per Denise Marcato.

Nel mounted games, nell’Under 12 Pro secondo posto per la squadra mista Qui Per Caso con Carlotta Finati e Simona Francesconi e terzo per gli Scudy Mini Noemi e Riccardo Maccarone, Kiara Peila, Alessandro Piccioni e Violante Zanoni. Nell’Under 15 undicesimo posto per Ginevra Gedda in squadra mista con Mattia Michelone e Massimo Trotta dell’Equigames Horse Club. Undicesimo posto per Maddalena Mancini in squadra mista nell’Under 15 Pro. Bronzo per la squadra mista All-in con Carlotta Gillio e Margherita Zanoni in Under 18, mentre in Under 18 Pro settime le Scudy Doo Valentina Carra, Matilde Leone, Martina Mancini e Sara Sovrano affiancate da Andrea Mario Filigheddu del La Casa del Colle. In Open dodicesimi gli Scudy Open Giorgia Bergamin, Samuele Gedda e Giulia Marcato, e in Open Pro sesti Teresa Dolcini, Sara Falco, Edoardo Leoncavallo, Iacopo Molino e Matilde Peila.

Ai campionati Italiani individuali gli atleti di tutta Italia si sono confrontati sotto una pioggia battente all’Arezzo Equestrian Center durante il Pony Master Show. Questi i risultati dei ragazzi della J&G La Scuderia di Cavaglià: Riccardo Maccarone conquista l’argento in Under 12, dove entra in semifinale e poi il dodicesimo posto Alessandro Piccioni, quattrodicesima Noemi Maccarone, diciannovesima Violante Zanoni e ventiduesima Kiara Peila. Nell’Under 15 diciottesimo posto per Ginevra Gedda e venticinquesimo per Maddalena Mancini in Under 15 Pro. Ottavo posto in Under 18 per Carlotta Gillio, diciannovesima Margherita Zanoni e ventitreesimo Samuele Gedda. In Under 18 Pro semifinale e nono posto per Matilde Leone, quindicesima Martina Mancini, ventiquattresimo Matilde Peila, trentunesima Sara Sovrano seguita da Valentina Carra. In Open Pro in finale Iacopo Molino termina quinto, Edoardo Leoncavallo settimo. Dal 27 al 28 maggio gli atleti di tutta Italia disputeranno invece i Campionati Italiani a Squadre al Circolo Ippico Il Torrione di Tortona.