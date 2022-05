Bellanova fa bottino pieno a Donnas

Titolo regionale nel decathlon, nuovo record personale e diversi minimi per i campionati italiani conquistati dalla Junior dell’Atletica Vercelli 1978 Emanuele Bellanova a Donnas ai campionati regionali individuali della prove multiple.

Ne parla il direttore sportivo e allenatore Giuseppe Paggio: "Bellanova ha meritatamente conquistato il titolo regionale nel decathlon Junior facendo segnare il punteggio di 6.437 punti, suo nuovo record personale. Ha frantumato il precedente personale, che era intorno ai 5.500 punti, già all’ottava prova sulle dieci in programma. Inoltre quella fatta da Bellanova a Donnas è la seconda miglior prestazione italiana Junior di quest’anno. Oltre al nuovo personale nel decathlon, Emanuele ha fatto registrare diversi altri personali: 100 metri, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, 110 metri ostacoli, salto con l’asta, lancio del giavellotto. E non finisce qui perché Bellanova dopo la gara di Donnas ha accumulato in tutto ben cinque minimi per i campionati Italiani di categoria: ce li ha per decathlon, lancio del disco, salto in lungo, getto del peso e salto con l’asta. Ovviamente non potrà disputare tutte queste gare agli Italiani, credo che opteremo per il decathlon, ma il fatto che ne abbia ottenuti così tanti è un bellissimo risultato".

Paggio continua: "A Donnas ha gareggiato anche Federico Brustio, sempre nel decathlon Junior, è giunto quarto e ha ottenuto il suo record personale con 5.244 punti, oltre ad aver registrato il personale su 100 metri, salto in alto, salto con l’asta e lancio del giavellotto. Era in gara anche Gabriele Russo nel decathlon senior, alla sua prima gara in assoluto in questa disciplina e si è ben comportato".

Altra grande soddisfazione per l’Atletica Vercelli 1978 arriva da Santhià dove Paolo Orsetto ha vinto la gara sui 10 chilometri: "Lo ha fatto in 31 minuti 58 secondi, ottimo tempo e vittoria di peso. Bene anche Matteo Riva che ha chiuso in 34 minuti e 2 secondi, e bene pure Alessandro Pellati che ha corso in 38 minuti e 7 secondi. In campo femminile terzo posto per la nostra Sofia Camoriano in 42 minuti 37 secondi, che sta ottenendo ottimi risultati e pratica atletica da soli sei mesi".

Paggio conclude: "Avevamo tantissimi giovani atleti in gara tra Novara e Beinasco Borgaretto con ottimi risultati. Il fine settimana è stato più che soddisfacente e ora ci prepariamo per il 14-15 maggio con i campionati regionali di società assoluti a Torino per provare a staccare il biglietto per gli Italiani".