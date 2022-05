Serie C, playoff: il sorteggio del primo turno Nazionale

Archiviato il secondo e ultimo turno dei playoff dei gironi nella serata di ieri, che ha visto purtroppo l'uscita di scena della Pro Vercelli ai danni della Juventus U23, nella mattinata di oggi, giovedì 5 maggio, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno del playoff nazionale che prenderà il via domenica 8 maggio.

Da questo turno entrano in gioco le terze classificate dei gironi (Feralpisalò, Cesena e Palermo) e la quarta del girone A, ossia il Renate, tutte teste di serie insieme alla Virtus Entella, migliore classificata tra le qualificate dei playoff dei gironi. A spiccare è sicuramente lo scontro tra Palermo e Triestina, due nobili della storia del calcio italiano che ora stanno cercando di risalire la china. Gli alabardati hanno superato nel precedente turno la Pro Patria per 2-1 grazie alla doppietta dell'ex Pro Vercelli Gomez. Altro match interessante sarà quello tra una delle acerrime nemiche degli ultimi anni delle bianche casacche, ossia l'Entella del presidente Gozzi, che affronterà il Foggia di Zeman, capace di ribaltare l'Avellino in trasferta al Partenio e strappare il pass per i playoff nazionali.

Avversario conosciuto per la Juventus U23 che ritroverà il Renate, già affrontato due volte in questo campionato (una vittoria per i lombardi 2-0 all'andata e una per i bianconeri 2-1 nel ritorno ad Alessandria). Sarà sicuramente anche questo un match molto equilibrato, con la Juventus che probabilmente potrà contare sull'organico quasi al completo dopo diverse defezioni durante l'anno. Il Pescara sarà invece l'avversario della Feralpisalò di mister Vecchi, che finora ha avuto un paio di settimane di riposo. Gli abruzzesi hanno superato il proprio turno, non senza difficoltà, impattando 2-2 all'Adriatico contro il Gubbio, recuperando dal risultato di 0-2. A chiudere il quadro delle cinque partite sarà Cesena-Monopoli: i romagnoli di Ciccio Ardizzone sono arrivati terzi nel girone B, mentre i pugliesi hanno superato la Virtus Francavilla per 1-0 nel match di spareggio.

Le sfide si giocheranno su due partite di andata e ritorno (8-12 maggio) con le teste di serie che giocheranno in casa il match di ritorno. A passare sarà la squadra con migliore differenza reti al termine dei due incontri. Se il risultato al termine dei 180' sarà in parità si qualificherà la testa di serie.