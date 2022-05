Finisce il sogno dell'Engas: Trissino passa anche in gara 2

Sconfitta per l'Engas Hockey Vercelli in gara 2 dei quarti di finale playoff contro il Trissino. Ad avanzare in semifinale sono quindi i veneti, che avevano già vinto al PalaPregnolato sabato scorso. A Trissino i padroni di casa si sono imposti per 3-2, gol vercellesi di Matteo Brusa e Juan José Moyano. Finisce così la stagione dei vercellesi, che hanno però messo in grande difficoltà la squadra che aveva chiuso al primo posto la regular season. Grande protagonista il portiere Mattia Verona. Per l'HV, neo promosso, un esordio tra i grandi comunque da incorniciare.