Novanta partecipanti per "The Royal Diamond"

Oltre 90 partecipanti hanno animato domenica al Gc Cavaglià il circuito con finale nazionale The Royal Diamond for Torino Outlet Village (18 buche, Stableford, 3 categorie) che metteva in palio per i migliori diamanti certificati.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià punti 33, 1° netto Yuji Takahashi Cavaglià 38, 2° Netto Daniele Tonso Cavaglià 38, 3° netto Massimo Genesio Grugliasco 38. 2a categoria: 1° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 44, 2° Netto Monica Corallino Cavaglià 42, 3° Netto Paolo Caselli Courmayeur 41. 3a categoria: 1° Netto Vittorio Eulogio Cavaglià 46, 2° Netto Andrea Sclaverano Druento 39, 3° Netto Patrizia Tallia Cavaglià 39. 1° Ladies Silvia Maria Vagnone Settimo 36. 1° Seniores Enrico Maria Roveda Stupinigi 39. 1° Juniores Paulo Caldas Roveda Stupinigi 37. Nearest buca 10 Carrera Andrea m. 12,08.



Nello Swing Experience Casalino fa 50

Giovedì per la prima volta ha fatto tappa al Gc Cavaglià Swing Experience (18 buche, Stableford, 3 categorie) circuito molto conosciuto in Lombardia con gadget per tutti i partecipanti e diversi premi speciali e ad estrazione. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Gianluca Guidetti Pinetina punti 31, 1° Netto Gian Luca Tartarini Como 36, 2° Netto Paolo Protti Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Roberto Lanza Cavaglià 38, 2° Netto Monica Corallino Cavaglià 36. 3a categoria: 1° Netto Renato Casalino Cavaglià 50, 2° Netto Andrea Villa Cossato 44. Second shot buca 4 e Driving Contest buca 5: Paolo Protti. Nearest Buca 9 Giacomo Pantone m. 2,22.



Protti firma il Memorial Marcianesi

Sabato al Gc Cavaglià si è giocato il 1° Memorial Mario Marcianesi M&A Marcianesi & Associati (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha premiato i migliori con bottiglie della prestigiosa maison di Champagne Roederer.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Protti Cavaglià punti 33, 1° Netto Paolo Schellino Cavaglià 37, 2° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 34. 2a categoria: 1° Netto Elena Chiodini Cavaglià 37, 2° Netto Libero Tubino Royal Park Roveri 37. 3a categoria: 1° Netto Giovanna Magarini Cavaglià 48, 2° Netto Antonella Cavagna Cavaglià 42, 1° Ladies Concetta Giannantonio Cavaglià 36. 1° Seniores Marco Bondenari Kavallotta 38. Nearest masc. buca 6: Schellino Paolo 3,55 m., nearest Lady buca 6 Centonze Antonella 6,08 m., driving contest buca 5: Giudice Pietro e Zanetti Nicole.



A Cavaglià con la Fondazione Tangorra sport, solidarietà e show-cooking

Sarà un mese di maggio denso di appuntamenti importanti al Gc Cavaglià. In questa prima settimana sono tre le gare previste. Giovedì farà tappa la HD Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, soci HD 35€, esterni gara e green fee 50€). Sabato si giocherà la prova del circuito GLP Solution (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€) che prevede diversi premi ad estrazione messi in palio dagli sponsor. Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Il weekend si concluderà domenica con l’atteso evento benefico Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 25€, esterni gara e green fee 75€) dove non ci sarà solo il golf ma anche tanto divertimento, all’insegna di enogastronomia, lotterie, premi speciali e il gran finale con lo Chef Giampiero Cravero che delizierà i presenti con uno show cooking. Info e iscrizioni 0161/966771 - mailto:[email protected] golfclubcavaglia.it.