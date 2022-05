La Pro lotta, gioca e spreca: al Piola vince la Juve U23 0-1

Finisce il cammino della Pro Vercelli ai playoff. Al Piola la squadra di Lerda cede alla Juventus U23 per 1-0 e saluta gli spareggi per salire in Serie B. Una sconfitta immeritata per i bianchi che rispetto alla gara di tre giorni fa contro la Pergolettese hanno decisamente offerto una prestazione migliore contro una squadra giovane ma con grande qualità.

Le tre occasioni enormi non sfruttate (colpo di testa a botta sicura di Auriletto, palo di Comi e tap-in alto di Bunino) pesano enormemente sul risultato finale. La Pro ha mantenuto un buon ritmo per tutta la gara, soffrendo solamente nei primi venti minuti del primo tempo. Salutare così la competizione, dopo la miglior partita delle ultime settimane fa molto male. Niente playoff nazionali quindi per i leoni che non riescono a raggiungere il traguardo della passata stagione.