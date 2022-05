Anche il Santhià ce l'ha fatta: va in C2

Il Futsal Club Santhià raggiunge il Fonta in Serie C2. Ieri sera i santhiatesi hanno infatti sconfitto nella propria finale play off il Fucsia Nizza.

Vittoria del Santhià per 6-4 con tripletta di Abdelbari Hajoubi, doppietta di Abdelhamid Hajoubi e gol di El Mehdi, reti che lanciano la squadra di mister Kharmoudi El Habib in C2 con Fonta, Turricola Terruggia e Busca. Nella prossima stagione saranno così tre le vercellesi in Serie C2: la Pro Vercelli, il Futsal Club Santhià e il Fonta.