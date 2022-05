Lo Sporting scappa, Villata e Alice Castello frenano

La capolista scappa. Lo Sporting Santhià ha ormai accumulato nove lunghezze di vantaggio sulla seconda, quando mancano ormai poche giornate alla fine della regular season. Importante è stato il poker in trasferta sul campo della Sangermanese, firmato da Vedda, Lerro, Cianni e Azhar.

Niente da fare per il Villata, secondo, che non va oltre lo 0 a 0 in casa contro il Livorno Ferraris. Pareggio anche per la terza in classifica, l’Alice Castello, che termina il match contro il Celtic 1 a 1, con i gol di Secou e Peli. Un punto a testa anche per Castigliano e Rangers, che fissano il risultato sul 2 a 2. Per i padroni di casa reti di Sanelli e Niccolini, mentre per gli ospiti Petkov su rigore e Sylla. Vittoria per il Trino, che supera la Polisportiva Rivese con il risultato di 2 a 1. In gol Giaschino e La Loggia. Lo Stroppiana si porta al sesto posto in classifica, grazie alla vittoria per 4 a 0 contro il Costanzana. Brasco, Bosso e la doppietta di Mombelli regalano il sorpasso ai danni dei Celtic. I Warriors strappano il pareggio sul campo del Mi.Vi.Da: a Crescentino finisce 1 a 1 con i gol di Sedini e Zanello. Infine, nel posticipo il Crova perde 1 a 3 contro il Club Atletico Varsej. Reti di Chimento, d’Avola e Acanfora, mentre per i padroni di casa non basta il gol di Farabella.

Martedì e mercoledì si torna in campo. Lo Sporting Santhià affronta in casa il Mi.Vi.Da Crescentino. Il Villata affronta lontano dalle mura amiche i Warriors, uno scoglio tutt’altro che semplice da superare. In zona play off, lo Stroppiana fa visita al Club Atletico Varsej, mentre il Borgo d’Ale sfida l’Alice Castello terza in classifica. Il Celtic tenterà di riprendersi la posizione persa nel weekend, provando a battere il Trino ’04. In fondo alla classifica, il Castigliano ospita la Polisportiva Rivese, mentre il Costanzana Dream Team sfida la Sangermanese. Sul campo di Via Viviani, infine, i Rangers cercano i tre punti contro il Crova.