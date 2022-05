Fonta in festa: promosso in Serie C2

Il Fonta ha conquistato la Serie C2 di calcio a cinque. Lunedì sera a Fontanetto Po i ragazzi di mister Davide Berardi hanno battuto l’Absolute Moncalieri per 8-3 con quattro gol di Dennis Berardi e le doppiette di Pagliano e Rinaldi.

Il match era valido per i playoff di Serie D e il Fonta, dopo un’ottima stagione chiusa al terzo posto nel girone A, aveva a disposizione due risultati su tre per salire di categoria, ma si è imposto in modo netto.

Questa sera, martedì 3 maggio alle 20,30, proverà a conquistare la Serie C2 anche il Futsal Club Santhià che ospita il Fucsia Nizza.