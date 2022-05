Under 15: battuto l'Avellino nel primo round

Due vittorie e una sconfitta, il bilancio delle giovanili della Pro Vercelli di questo weekend. Successo nel primo round dei play off per i Giovanissimi Under 15, che grazie alla doppietta di Ronzier, battono per 2 a 1 l’Avellino. Ritorno previsto per domenica 8 maggio.

Sconfitta di misura per gli Allievi Under 16, battuti 1 a 0 dalla Pro Sesto. Tra una settimana i ragazzi di Mero proveranno a ribaltare il risultato a Sesto San Giovanni. Vittoria per l’Under 19 Nazionale, che battono 2 a 0 il Derthona con i gol di Messina e Romano. In evidenza anche l’Under 14, che si è aggiudicata il Memorial Vittorio Pozzo, battendo in finale il Bologna per 1 a 0 con il gol di Orsi.