Pro Vercelli-Juventus si giocherà mercoledì 4 maggio alle 20.30

Arrivata finalmente la decisione della Lega sull'orario tra Pro Vercelli e Juventus U23 valido per il secondo turno dei playoff. La partita si giocherà allo stadio Silvio Piola mercoledì 4 maggio alle ore 20.30. Alla Pro Vercelli bastano due risultati su tre per ottenere il pass per i playoff nazionali.