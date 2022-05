La Pfv vince ancora, i Rices allo spareggio finale per la salvezza

In C femminile, poule promozione, la PFV vince in trasferta a Ceva 51-48. I Rices (C Silver), nell'ultimo turno dei playout troveranno sulla loro strada l'Oasi L. Vicuna (non contro Ivrea o Cuneo come preannunciato), gara 1 a Vercelli il 9 maggio. In serie D il Cigliano esordisce in Coppa Piemonte il 7 maggio al PalaGerardi contro il Savigliano.