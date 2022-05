Il Velo Club si presenta: un anno ricco di appuntamenti

Quasi 50... e non sentirli. Il Velo Club ad ottobre festeggerà 50 anni dalla fondazione del sodalizio, i veri festeggiamenti saranno però poi nel 2023 in occasione del compleanno dell’inizio dell’attività sportiva. Cinquant'anni ma la passione che contraddistingue il club resta travolgente. Una festa coinvolgente quella di sabato 30 aprile tenutasi alla concessionaria Nuova Sacar, per presentare la stagione 2022 ed un momento di incontro con il nuovo sponsor. Ma per la Nuova Sacar di Angelo Santarella è anche "un ritorno in quanto già sponsor del club nel 1980", ha ricordato in fase di apertura il presidente del club Venio Trebaldi.

Il calendario 2022 della società illustrato dal direttore sportivo Luigi Vitali è ricco di appuntamenti e gli atleti stanno facendo tutto il possibile per farsi trovare pronti, un degli obiettivi del club è puntare di nuovo alla vittoria della classifica squadre del circuito Alpi Challenge Superprestige Tricolore, come avvenuto nella scorsa stagione 2021 e nel 2019.

Articolo completo su La Sesia di venerdì 6 maggio