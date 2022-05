Federica Isola 18esima a il Cairo

Federica Isola chiude al diciottesimo posto la sua avventura a Il Cairo nel Grand Prix FIE. Nell'appuntamento valido per la Coppa del Mondo di spada femminile, la vercellese è uscita ai sedicesimi di finale venendo sconfitta dall'estone Kuusk per 10-9. Nel primo incontro del torneo Chicca ha superato la canadese Hoppe Montanaro 15-9. Da segnalare il buon quinto posto ottenuto dalla compagna di squadra Rossella Fiamingo, eliminata ai quarti di finale dalla coreana Choi.

Il mese di maggio sarà comunque fitto di impegni per la Isola che sarà di scena prima a Dubai e poi in Polonia per altre due tappe della Coppa del Mondo. Ad inizio giugno, invece, ci saranno gli Assoluti a Courmayeur.