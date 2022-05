Trissino è troppo forte: Engas ko 4-0 in gara 1

Non è riuscita all'Engas Hockey Vercelli l'impresa di fermare il Trissino nella prima partita della serie dei quarti di finale dei playoff di Serie A1. Nella serata di sabato 30 aprile i veneti, che hanno chiuso la regular season al primo posto, si sono imposti al PalaPregnolato (coloratissimo e rumorosissimo) per 4-0. Pronostico rispettato quindi, vista la forza e la caratura degli ospiti, ma l'Engas può ancora sperare di allungare la serie.

Mercoledì 4 maggio alle ore 20,45 è in programma il secondo match, questa volta a Trissino. Se l'HV riuscisse in una pesante vittoria in trasferta, l'8 maggio si disputerebbe gara 3.