Super Rizzo salva la Pro: bianchi al secondo turno

La Pro va al secondo turno dei playoff e deve ringraziare Matteo Rizzo. Il portiere classe 2004 salva ancora una volta la squadra parando un rigore a 15 minuti dalla fine all'ex Varas e blinda lo 0-0 sufficiente per strappare il pass. Un pareggio, quello contro la Pergolettese, soffertissimo e non solo per il penalty neutralizzato dall'estremo difensore, ma per tutto quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti, con gli ospiti che hanno fatto la partita e si sono resi decisamente più pericolosi della squadra di Lerda, un po' troppo intimorite e bloccate. Le bianche casacche hanno dato l'impressione di essere entrate in campo per gestire il doppio risultato a disposizione, senza però farlo con grande tranquillità.

Già nel primo tempo, infatti, i gialloblu hanno creato diversi pericoli alla porta difesa Rizzo, specialmente verso la fine dei primi 45 minuti con un tentativo a botta sicura di Morello respinto dall'estremo difensore. Nel secondo tempo la Pergolettese alza i ritmi anche se le prime due opportunità sono per Bruzzaniti e Comi che scaldano i guanti di Soncin. Il forcing degli ospiti aumenta e a 15 minuti dal termine un goffissimo intervento di Auriletto in area fa indicare il dischetto al direttore di gara. Varas viene però ipnotizzato da Rizzo che è bravissimo anche sulla ribattuta. La traversa di Cristini è l'ultimo lampo offensivo della Pro Vercelli che poi si chiude per gli ultimi minuti e soffre in un paio di mischie pericolosissime che però, fortunatamente, non consentono agli ospiti di passare.

La Pro va così avanti e mercoledì sarà di nuovo in campo al Piola: il Lecco è infatti stato sconfitto in casa dalla Pro Patria e i bianchi saranno nuovamente testa di serie nell'ultimo spareggio del girone prima dei playoff nazionali. L'avversario sarà la vincente dello scontro Juventus U23-Piacenza. Anche in questo caso la squadra di Lerda avrà a disposizione due risultati su tre.