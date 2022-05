Mokaor, ennesima sconfitta e ultimo posto finale

Altra sconfitta per la Mokaor Vercelli, che ieri, tra le mura amiche della palestra Bertinetti, ha ceduto il passo al team del Venaria Real Volley (3 a 1), chiudendo così all’ultimo posto la regular-season a quota dieci punti.

“In virtù della vittoria ottenuta dal To.Volley che ha avuto la meglio per 3 a 0 sul team del Zs Ch Valenza – fanno sapere in casa bicciolana – anche un nostro successo non avrebbe cambiato la nostra posizione di classifica, visto che le torinesi, prima di quest’ultimo turno, avevano già un punto in più di noi. Chiaro è che per il morale del gruppo, un successo sarebbe stato importante. Ora testa subito ai playout che iniziano il prossimo week-end e che diventano di fondamentale importanza per mantenere la categoria”.

Dopo un avvio di gara in sostanziale equilibrio, sono le torinesi che conquistano un break di vantaggio e si aggiudicano la prima frazione (25 a 23). Nel secondo le vercellesi, sembrano subire il contraccolpo e le ospiti in breve bissano (25 a 15). Sotto per due a zero però le ragazze allenate dal duo Gherardi – Vigliani con orgoglio riducono le distanze (26 a 24), ma nel quarto sono ancora le avversarie ad avere la meglio (25 a 18).