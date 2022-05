L’AliOri si salva e condanna il Borgo alla retrocessione

Alicese Orizzonti salva e Borgovercelli retrocesso, Lg Trino ai playout. Sono i verdetti dell’Eccellenza dopo la penultima giornata, ma resta da definire la posizione dei trinesi per la griglia playout. Vittoriose le vercellesi in Promozione, così come Pro Palazzolo, Cigliano e Gattinara in Prima Categoria, Lozzolo in Seconda, mentre in Terza si preannuncia un finale al cardiopalma con Academy Pro Vercelli e Crescentinese appaiate a 90 minuti dal termine.

Sedicesima giornata di ritorno nel girone A di Eccellenza con il derby tra Alicese Orizzonti e Borgovercelli vinto 2-0 dai padroni di casa con reti di Fiorenza e Giovinazzo che regalano la salvezza anticipata e matematica ai ragazzi di mister Marco Mellano, mentre il Borgovercelli retrocede in Promozione. Pareggio per 1-1 della Lg Trino in casa della Biellese: avanti col gol di Ali, nella ripresa arriva il pareggio dei bianconeri e ora per i trinesi resta da definire la posizione finale per i playout.

Decima giornata di ritorno in Promozione e il Santhià si rilancia andando a vincere a casa del Sizzano per 3-2 con doppietta di Zarmanian e rete di Conti. Vittoria esterna anche del Bianzè che espugna il campo del Vogogna per 1-0 con rete di Bernabino.

In Prima Categoria si giocava la decima giornata di ritorno che ha visto il Cigliano imporsi per 5-0 in casa sul Torri Biellesi con doppietta di Kane e reti di Lami, Germano e Pagano. Vittoria del Gattinara per 3-2 in casa della Pro Roasio: a segno Rimi con due gol su rigore per i padroni di casa, Mussa, Porcelli e Rotti per gli ospiti. Pro Palazzolo corsara in casa della Virtus Vercelli, 1-3 il finale: in gol Rrukaj per la Virtus, doppietta di Veliu e rete di Di Martino per i palazzolesi.

Undicesima di ritorno in Seconda Categoria: nel girone A il Lozzolo si impone 3-1 in casa contro il Maggiora con doppietta di Della Valle e rete di Quarna e chiude i conti salvezza. Nel girone B sconfitta casalinga del River Sesia per 1-3 col Rmantin, in gol Gili. Nel girone C sconfitta in trasferta per il Livorno Ferraris battuto 4-2 dal Castiglione, per i livornesi Tiso e un’autorete.

Decima di ritorno scoppiettante in Terza Categoria: sabato pomeriggio il Lenta 2011 si è imposto a Crevacuore per 4-2 sul Valsessera con due reti di Masiello e una per Rimi e Musardo. Oggi era in programma la super sfida tra Academy Pro Vercelli e Palestro, vinta 3-0 dagli ospiti con doppietta di Seletto e un’autorete. Ne approfitta la Crescentinese che si è imposta per 5-1 in casa della Cossatese con doppiette di Franzè e Canuto, e rete di Esposito. Pari del Canadà, 1-1 con rete di D’Arco, in casa dell’Accademia Soccer Biella. Fusion Tronzano Polisport sconfitta in casa per 2-0 dal Masserano Brusnengo. Tricerrese Andrea Bodo vittoriosa per 3-1 a Villanova con doppietta di Licaj e gol di Omar Ajaraam. La classifica vede ora appaiate in vetta Academy Pro Vercelli e Crescentinese a 44 punti, segue il Lenta 2011 a 42, il Palestro a 41 ma tagliato fuori dalla lotta per il primo posto. Si giocheranno la promozione in Seconda Categoria la Crescentinese che domenica ospiterà la Fusion Tronzano Polisport, e l’Academy Pro Vercelli e il Lenta 2011 che si affronteranno a Lenta.